-ŞEMDİNLİ'DEKİ JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Hakkari'de bir jandarma karakoluna teröristlerce açılan taciz ateşinde 2 askerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgide, Şemdinli'deki Güzelkonak Jandarma Karakoluna, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından 27 Temmuzda uzak mesafeden taciz ateşi açıldığı belirtildi. Taciz ateşi sonucu hafif şekilde yaralanan 2 erin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.