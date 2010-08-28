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ŞEMDİNLİ'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 3 TUTUKLAMA ŞEMDİNLİ (A.A)

28 Ağustos 2010 14:16

-ŞEMDİNLİ'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİYE 3 TUTUKLAMA ŞEMDİNLİ (A.A) - 28.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. 21 Ağustosta terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazesinin hastaneden alınması sırasında, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişinin, İlçe Emniyet Amirliğindeki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye çıkarılan 9 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı. Bu arada, olaylarda yaralandıktan sonra gözaltına alınan bir kişinin, Şemdinli Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında 21 Ağustosta çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazesinin hastaneden alınması sırasında, bir grup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırmış, 2 kişinin yaralandığı olaylar sonrasında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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