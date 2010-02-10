Şemdinli'deki 'görevsizlik' gerekçesi açıklandı

T24 -

'Suç, nitelikli adam öldürme'

Van Askeri Mahkemesi'nin, Şemdinli'de Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'ne, 9 Kasım 2005'te el bombası atılmasıyla ilgili yargılanan astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in dava dosyasının Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesiyle ilgili gerekçeli kararında, olayla ilgili sivil ve asker sanıklar arasında fiili bir irtibat bulunması nedeniyle tüm sanıkların birlikte yargılanmasında zorunluluk bulunduğu bildirildi.Görevli mahkemenin tayini açısından dosya kapsamındaki deliller incelendiğinde, iddianamede ve görevsizlik kararında sanıkların üzerine isnat olunan 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu işlediklerine dair hiçbir delil bulunmadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:''İddianamede konu edilen eylemlerin sübut bulması halinde; sanık Veysel Ateş'in eyleminin TCK'nın 82. maddesinde düzenlenen 'nitelikli kasten adam öldürme' ve 'nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs', asker sanıklar Ali Kaya ve Özcan İldeniz'in eylemlerinin ise 'nitelikli kasten adam öldürme ve nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarına azmettirme veya yardım etme' suçlarını oluşturabileceği, 353 sayılı kanunun 12. maddesine göre, Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı olmayan bir suçun sivil ve asker kişiler tarafından müştereken işlenmesi durumunda adliye mahkemelerinin görevli olduğu, bu nedenle kovuşturma yapmak yetki ve görevinin suçun vasfı ve işlendiği yer itibariyle Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu anlaşıldığından mahkememizin görevsizliğine oybirliğiyle karar verildi.''