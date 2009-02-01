Şemdinli'deki bombanın nedeni uyuşturucu

Ergenekon'la irtibatı belirlenen çete sanığı talimatla ifade verdi: Seferi Yılmaz uyuşturucuyu PKK'ya ihbar etti. Uyaracaklardı. İtirafçı bomba attı.



Malatya'da başka bir çete davasından tutuklu olan Veysel Şahin, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede çeşitli iddialarda bulundu. Kerkük Kardeşlik Derneği Genel Başkanlığı da yapan Şahin, Malatya'da bir çete operasyonunda yakalanmıştı. Öğretmen olan Şahin'le cephanelik ele geçirildi.



Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre; Malatya Cezaevi'ne konulan Şahin'in, Ergenekon sanıklarıyla irtibatlı olduğunu belirleyen Savcı Öz, talimatla ifadesini aldırdı. Şahin, Malatya'da 3 Aralık 2008 tarihinde verdiği 6 sayfalık ifadede önemli iddialar ortaya attı. Şahin, askerlik yaparken bir komutanın teklifi üzerine haber elemanı olduğunu öne sürerek, kitabevinin bombalandığı Şemdinli Olayı'nın uyuşturucu anlaşmazlığından çıktığını iddia etti.



Bölgede görevli bir komutanın, uyuşturucu ticareti yapan aşiretin yanında yer aldığını ileri süren Şahin, şunları anlattı:

"Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz, Barzani'nin istihbarat birimine bilgi aktarıyordu. Şemdinli'den geçecek 96 kilo eroinle ilgili anlaşmazlık çıktı. Seferi Yılmaz bilgileri PKK Kongre-Gel'e bildirdi. Uyuşturucu üretilen mağara PKK'lılarca basıldı. Buradaki asit anhidrit ve amonyum nitrat alınarak götürüldü."



Bunun üzerine uyuşturucunun sahibi aşiretin yanında yer alan bölgedeki komutanın, ele geçirilen uyuşturucuyu envantere geçirmeden satan astsubaylar Özcan İldeniz ve Ali Kaya'yı tehdit için Seferi Yılmaz'a gönderdiğini anlatan Şahin, "Seferi Yılmaz'ı uyarıp döneceklerdi. Ancak itirafçı Veysel Ateş bomba atınca olay patlak verdi. Olayın meydana geleceğini DTP Teşkilatı ve PKK'nın şehir kanadı biliyordu. Komutana gittim. Kendisi, Şemdinli olayının bu olayla bir ilgisi olmadığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne giderek İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bir amire anlattım." Şemdinli'de kullanılmayan 4 el bombasını da albay rütbesindeki bu komutanın kendisine verdiğini, yakalandığı gün de geri aldığını kaydeden Şahin, "Albay, Tuğgeneral Levent Ersöz'le iyi tanışır" dedi.



Barzani'ye suikast iddiası



Albayın, Mesud Barzani'nin Ankara'ya gelişinde konvoya atması için 3 bomba verdiğini öne süren Şahin, "Barzani Ankara'ya geldi ama ben eylemi yapmadım. Ankara'ya bile gitmedim" diye konuştu. Albayın kendisini Doğu Perinçek'e yönlendirdiğini de iddia eden Şahin, daha önce Kerkük için 2 bin Euro gönderen Perinçek'in derneğe yardımı durdurduğunu kaydetti. 2008'de telefonla aradığını ve niçin yardımın kesildiğini sorduğunu anlatan Şahin, "Perinçek, ''Seninle sonra görüşülecek' dedi. 2 koruması geldi. Benimle yola devam edilemeyeceğini, bomba atılmaması sebebiyle görevi yerine getirmediğimi söylediler" dedi.



'Yasin Hayal'i, Jandarma’da gördüm'



Veysel Şahin, gazeteci Hrant Dink suikastının azmettiricisi olduğu ileri sürülen Yasin Hayal'i de Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda gördüğünü ve dönemin jandarma komutanının "Memlekete faydalı işler yapacak" dediğini ileri sürdü. Şahin, "Hayal'in Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğüne gidip gelen şahıslardan olduğunu biliyorum. Erhan Tuncel'i de Trabzon'dayken görmüştüm. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İslami yapılarla ilgili çalışma yapıyorlarmış" dedi.



Gaffar Okkan suikastı



Malatya'da tutuklu sanık Şahin, ifadesinde Diyarbakır Emniyet Müdürü iken korumalarıyla birlikte şehit edilen Gaffar Okkan suikastına ilişkin de konuştu. Şahin, Okkan suikastında kullanılan 2 adet Kalaşnikof ile 1 adet tabancanın Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde Tekel Mahallesi'nde oturan F.D.'nin evinin bahçesine gömüldüğünü anlattı. Ancak polis aramasında silahlara rastlanmadı. Şahin, ifadesinin sonunda "Savcı Öz'le 'gizli tanık' olarak görüşmek istiyorum. Bilgileri özellikle kendisine vermek istiyorum" dedi.

