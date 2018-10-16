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Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde kaçak sigara ve tüp ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 yük hayvanı üzerindeki torbalarda bin paket kaçak sigara ile 2 tüp ele geçirildi

16 Ekim 2018 14:30

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, Irak\'tan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 2 yük hayvanı üzerindeki torbalarda bin paket kaçak sigara ile 2 tüp ele geçirildi.
Terör örgütü PKK\'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Aladağ köyü kırsalı, Türkiye-Irak sınır hattında, 1 kişi ve baraberinde getirdiği 2 yük hayvanını tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanlarının üzerindeki torbalarda bin paket gümrük kaçağı sigara ile 2 tüp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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