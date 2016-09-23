Şemdinli'de yaralanan asker, tedavi gördüğü Ankara'da şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekeci, 22 gündür Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve 22 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Tekeci, kurtarılamadı.

Şehidin naaşının, hastanede yapılacak törenin ardından Çorum'a getirileceği ve cuma namazı sonrası Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.