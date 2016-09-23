T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de yaralanan asker, tedavi gördüğü Ankara'da şehit oldu

Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekeci, 22 gündür hastaneydi

23 Eylül 2016 11:05

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekeci, 22 gündür Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Şemdinli'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve 22 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Tekeci, kurtarılamadı.

Şehidin naaşının, hastanede yapılacak törenin ardından Çorum'a getirileceği ve cuma namazı sonrası Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

ETİKETLER

22 gündürAnkarada tedavi gören asker şehit olduŞemdinli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24