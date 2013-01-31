Şemdinli'de yanan okul için 'Okulumuz yandı, geleceğimiz yanmasın' kampanyası

Yeni eğitim öğretim yılında anadilde eğitim yerine Kürtçenin seçmeli ders olarak verilmesi Güneydoğu’da birçok ilde boykota neden olmuş, bu dönemde başta Hakkâri olmak üzere Van ve Şırnak’ta bazı okullar ateşe verilmişti.

Türkiye ders başı yaparken on gün arayla iki kez yakılan Şemdinli’nin Altınsu Köyü’ndeki Atatürk İlköğretim Okulu kullanılamaz hale geldiğinden eğitime geç başlamıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, genel bir bakım yaptı ve okul açıldı ama eksikler bütçe yetersizliğinden tamamlanamadı. Bunun üzerine veliler, okul yönetimi elbirliğiyle ‘Okulumuz yandı, geleceğimiz’ yanmasın kampanyası başlattı.

Radikal gazetesinden İdris Emen'e konuşan Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Necip Yılmaz, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk dönemini büyük sıkıntılarla tamamladıklarını söyledi.

Okulun eski haline dönmesi için en az 60 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, eğitim araçlarının hemen hemen hepsinin yandığını ifade etti.

Başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlerin moral yönünden çöktüğünü vurgulayan Yılmaz şunları söyledi: "Yangından önce okulumuz Şemdinli’nin en başarılı okuluydu. Eskiden bütün aktivitelerimizi konferans salonu, bilgisayar deneyliği ve tiyatro sahnesinde yapıyorduk. Yangından sonra okulun birçok malzemesi yandığı için istediğimiz eğitimi artık veremiyoruz. Bir bütçemiz de olmadığından yanan malzemelerin yerine yenilerini temin edemiyoruz. Yangın sonrasında tahtasız kalan sınıflar için tahtaları bile başka okullardan temin ettik. Öğretmenlerimiz kısıtlı bütçeleriyle okulu ayakta tutmaya çalışıyorlar ama yetmiyor, sonuçta öğretmenlerin yapacağı katkı da belli. Öğretmenler odasında, yangında bir kısmı yanmış bir masanın etrafında oturan öğretmenlerimiz her şeye rağmen öğrencilerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor."

Yangın sonrasında sadece okulun duvarlarının boyandığını ve öğrencilerin oturabileceği sıra bile bulamadıklarını söyleyen Okul Aile Birliği üyesi ve Proje Koordinatörü Azer Demir ise Türkiye’nin her yerinden destek beklediklerini belirterek şöyle dedi:

Sene başında eğitim boykotundan dolayı okulumuz eğitime sancılı bir şekilde başladı. İlk yangından sonra okul onarıma alındı. Ancak okul daha onarımdayken ikinci kez yakıldığı için onarım bitmedi. Dolayısıyla öğrenciler duvarları yanmış sınıflarda derse başladı. Bu kampanya ile okulu eski haline getirerek şu anda tatilde olan öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istiyoruz.’’

Şemdinli Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yangınlar sonrasında Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında okulun kapı, pencere ve kalorifer petekleri değiştirildi ve okulun eski haline döndürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ’na başvuruldu. Bakanlıktan henüz bir cevap gelmediğini söyleyen Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kampanyayı desteklediklerini söyledi.

Okulun ihtiyaç listesi

Konferans salonu, tiyatro sahnesi, anasınıfı için masa, sıra ve oyuncak, öğretmenler odası için oturma grubu, bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı ve kırtasiye malzemeleri.

Hesap numarası ve iletişim bilgisi

Azer DEMİR: 0544 579 49 84 / 0543 608 48 11

Rıfat BAŞAK: 0541 389 29 87 / 0541 389 29 87

IBAN: TR 05000 1000 649 265 108 09 50001

Ziraat Bankası/ Şemdinli Şubesi

Köy okulundan bir rica var

Bu arada Şemdinli’nin Kayalar Köyü’ndeki öğrencilerin kitaba ihtiyacı olduğunu söyleyen öğretmen Hayrettin Eren destek istedi.

Eren’in mail’i şöyle: “Kayalar Köyü’nün Yukarı Kayalar mezrası ilk-ortaokulunda Türkçe öğretmeniyim. 350 civarında kayıtlı öğrencimiz var. Kütüphanemizde öğrencilerimizin okuma ihtiyacını karşılayacak kitap, araştırma için ansiklopedi ve öğrencileri seviye belirleme sınavlarına hazırlayacak kaynak bulunmuyor. Varsa elinizde okulumuza kitap yardımı yaparsanız seviniriz, yardımlarınız ve eğitime katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. İletişim: 0543 630 74 75”