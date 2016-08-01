Şemdinli'de üç günlük sokağa çıkma yasağı

Asker ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Şapatan köyü ve bağlı bulunan mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği, internet sitesinde yer alan açıklamayla, 1 Ağustos 2016, saat 04.00’ten itibaren geçerli olmak üzere üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağına “meydana gelebilecek terör olaylarının engellenmesi, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeni ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması” gerekçe gösterildi.

Yasak kapsamında Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü ve bağlısı bulunan İncesu (Uzuntarla) Mezrasına giriş-çıkışlar da yasaklandı. Dün (31 Temmuz) Altınsu köyünün İncesu mezrasında PKK ile asker arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada bir asker hayatını kaybetti, altı asker yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde çatışmaların başladığı 24 Temmuz 2015’ten beri birden fazla kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 13 Mart’ta Yüksekova’da ilan edilen yasak 30 Mayıs’a kadar devam etmişti.