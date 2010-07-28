Şemdinli'de taciz ateşi

T24 - Dün akşam gece saatlerinde bir grup PKK'lı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Güzelkonak Jandarma Karakolu'na taciz ateşi açtı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Güzelkonak Jandarma Karakolu'na teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Yüksekova-Şemdinli karayolunun 30. kilometresindeki Güzelkonak Jandarma Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. İlk ateşte kimliği belirlenemeyen 1 asker yaralanırken, karakoldaki askerlerin ateşe anında karşılık vermesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmada teröristler geri püskürtüldü.



Hakkari Valisi Muammer Türker, saldırıda yaralanan askerin helikopter ile Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldığını belirtti.





