Şemdinli'de tabur komutanlığına saldırı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Tekeli Köyü'nde bulunan Tekeli 34. Hudut Tugayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na, uzun namlulu silahlar ve roketlerle saldırı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Şemdinli İlçesi'nin Irak ve İran'a sıfır noktada bulunan Tekeli, Alan ve Kayalar Köyü karayoluna inen PKK'lılar, akşam saat 20.00 sıralarında Tekeli 34. Hudut Tugayı 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırdı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.