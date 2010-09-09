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ŞEMDİNLİ'DE ŞÜPHELİ PAKETTEN PATLAYICI ÇIKTI  HAKKARİ (A.A)

09 Eylül 2010 18:27

-ŞEMDİNLİ'DE ŞÜPHELİ PAKETTEN PATLAYICI ÇIKTI  HAKKARİ (A.A) - 09.09.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yatılı ilköğretim bölge okulu arkasında bulunan şüpheli paketten 7 kilo 300 gram patlayıcı çıktı.  Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam 22.30 sıralarında, ilçenin Moda Mahallesi'nde yatılı ilköğretim bölge okulunun yatakhane olarak kullanılan bölümünün arka tarafında şüpheli bir paket bulundu.   Olay yerine çağrılan bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede pakette, 7 kilo 300 gram patlayıcı madde ile 2 adet elektrikli kapsül, 1 adet cep telefonu ve sim kart bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen patlayıcıların 300 gramının A4 tipi patlayıcı olduğu belirlendi.    Patlayıcıların etkisiz hale getirildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.  Öte yandan açıklamada, aynı gün saat 21.30 sıralarında Üzümcü Jandarma Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldığı, olayda herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

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