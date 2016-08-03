Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü ile İncesu mezrasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınsu köyü ve İncesu (Uzuntarla) mezrasında meydana gelebilecek olayların engellenmesi, asayiş ve huzur ortamının, kamu düzeni ile vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 01 Ağustos 2016 saat 04.00’den geçerli olmak üzere 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi: "Altınsu köyü ve bağlı bulunan İncesu mezrasına giriş çıkışlar da yasaklanmıştı. Altınsu ve İncesu'da düzenlenen operasyon sona ermiş olup, 03 Ağustos 2016 günü saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz."