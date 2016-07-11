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Şemdinli'de bir köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik, sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini duyurdu

11 Temmuz 2016 15:07

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü ve mezralarında 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki Öveç köyü, Karakuş mahallesi (Karaağaç Mezrası) ve Harmanlı mezralarında,  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince "sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şemdinli İlçesi Öveç köyü, Karakuş mahallesi (Karaağaç Mezrası) ve Harmanlı mezralarında 11 Temmuz 2016 günü saat 04.00'dan itibaren 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Öveç köyü, Karakuş mahallesi (Karaağaç mezrası) ve Harmanlı mezralarına giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

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Şemdinlisokağa çıkma yasağıHakkari

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