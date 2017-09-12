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Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde bazı köy ve mezrada 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu

12 Eylül 2017 02:31

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy, iki mahalle ve bir mezrada 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü merkez, Dereboyu ve Elde mahalleleri ile İncesu mezrası mülki sınırlarında operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

''Operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde 11 Eylül 2017 tarihinden itibaren 7 gün süre ile saat 22.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu mezrası mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.''

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