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Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı 7 gün geçerli olacak

28 Ağustos 2017 01:39

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, merkez, Dereboyu, Elde Mahalleri ile İncesu mezrasında 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: 

"Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 27.08.2017 tarihinden itibaren 7 gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

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