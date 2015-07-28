Şemdinli'de silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde 11:30 sıralarında bir uzman çavuş Ziya Sarpkaya silahlı saldırıya uğradı. Ağrı yaralanan uzman çavuş, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşamını yitirerek şehit oldu.

Olay saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Sivil kıyafetle çarşıya çıkan astsubay Ziya Sarpkaya’ya ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 27 yaşındaki Sarpkaya, çevredekiler tarafından hemen bir araçla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Astsubay Sarpkaya şehit oldu.