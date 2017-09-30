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Şemdinli'de şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin güneyinde bulunan Irak'ın Sarebatin bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 28 yaşındaki 4 çocuk babası güvenlik korucusu İslam İrez'in cenazesi,

30 Eylül 2017 15:42

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nin güneyinde bulunan Irak\'ın Sarebatin bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan 28 yaşındaki 4 çocuk babası güvenlik korucusu İslam İrez\'in cenazesi, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Van\'daki otopsi ardından güvenlik korucusu İslam İrez\'in cenazesi, helikopterle Derecik 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na, buradan da tören için Derecik Belediyesi önüne getirildi. Düzenlenen törene, Şemdinli 34\'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Demirel, Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikret Algün, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Şükrü Çetinkaya, yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Şehit korucu İriz\'in özgeçmişini okunmasından sonra Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu, cenaze aracıyla Kocit Köyü mezarlığına getirilerek burada toprağa verildi. Cenazeye katılan ve gözyaşı döken yakınlarını askeri yetkililer teselli etti.

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