Şemdinli'de şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK\'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Fevzi Altunkum için 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Altunkum\'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Günelkonak Köyü\'nde güvenlik güçleri dün akşam yol güvenlik önlemleri aldığı sırada PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hain saldırıda şehit düşen güvenlik korucusu 11 çocuk babası Fevzi Altunkum için bu sabah saatlerinde Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda tören düzenlendi.

Törene, Şemdinli Kaymakamı Mehmet Fuat Türkman, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Görgülü, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Korucular Derneği Başkanı Übeydullah Şen, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ardından şehit güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Evli ve 11 çocuk babası Altınkum\'un yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı. Okunan duanın ardından Altınkum\'un cenazesi toprağa verilmek üzere Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Üzümkıran Köyü\'ne uğurlandı. Altunkum\'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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