Şemdinli'de saldırı: 3 şehit, 3 asker yaralı

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi jandarma üst bölgesine terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına ait üst bölgeye, dün gece terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 10 terörist ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.