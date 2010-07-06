Şemdinli'de saldırı: 3 şehit, 3 asker yaralı

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi jandarma üst bölgesine terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığına ait üst bölgeye, dün gece terör örgütü PKK üyelerince uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı, 10 terörist ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.