T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü  patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi

02 Mart 2018 14:24

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK\'ya ait, toprağa gömülü  patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsalında yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
\"01.03.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette;72 kilogram anfo patlayıcı madde (amonyum nitrat-fuel oil veya mazot), 37 kilogram TNT patlayıcı madde, 25 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 mutfak tüpü,12 kilogram  tahrip gücü arttırıcı el yapımı patlayıcı malzemesi, 300 ggram ateşleyici toz,1 elektronik devre, 2 elektrikli fünye, 9 tüp başlığı ve 1500 metre  kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİPKKHakkari ValiliğiJandarma KomutanlığıErdemliAçıklamadaKöyü Erdemli MezrasıTNTKonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24