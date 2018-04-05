T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de, PKK'ya ait EYP ve antitank mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank mühimmatı ele geçirildi

05 Nisan 2018 23:49

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve antitank mühimmatı ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ve polisin ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Güvenli Mezrası kırsalında, PKK terör örgütüne yönelik sürdürdüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Güvenli mezrasında icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 20 kilogramlık 6 el yapımı patlayıcı, 6 ateşleme kablosu, pil bloku, ateşleme düzenekli el telsizi, 6 seri patlatma cihazı ile 60 metre kablo ele geçirildi.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİHakkari ValiliğiKöyü Güvenli MezrasıPKKYapılanJandarma KomutanlığıEmniyet MüdürlüğüPKKKCKGüvenli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24