Şemdinli'de PKK'nın patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait anti tank mühimmatı, patlayıcı, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Şemdinli ilçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası Domuz Deresi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 50 adet elektrikli fünye, 2 adet telsiz komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

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