Şemdinli'de PKK'dan havanlı saldırı: 2 şehit, 2 yaralı (4)

ASKERLERİ ŞEHİT EDEN PKK\'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

Kuzey Irak\'ın Kanirash bölgesinde, operasyonda olan 2 askeri şehit eden PKK’lı teröristlerin mevzileri İnsansız Hava Aracı ile tespit edilip, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak’ın Kanirash bölgesindeki Çan Tepe\'de operasyonda olan Piyade sözleşmeli Erler Hayrettin Dindar ve Halil İbrahim Şık\'ın Çok Namlulu Roket Atar ile şehit edildiği saldırının ardından 3 PKK\'lı teröristin bulunduğu mevzi, nsansız Hava Aracı ile tespit edildi. Daha sonra bölgeye yapılan hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca aynı bölgede bulunan bir terörist Çok Namlulu Roket Atar ile etkisiz hale getirildi. Böylece, Kani Rash bölgesinde, 4 terörist etkisiz hale getirildi.