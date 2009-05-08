Şemdinli'de PKK tuzakları imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama çalışmalarında, PKK'lı teröristlere ait, 2'si havan mühimmatıyla tuzaklanmış, 5 ayrı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği bölgede arazi arama tarama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınırı bulunan Şemdinli İlçesi'nin dağlık arazi kesimlerinde yapılan arama tarama çalışmalarında, 2'si havan mühimmatı ile tuzaklanmış toprağa gömülü 5 ayrı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenekler alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerinde patlatılarak imha edildi.

