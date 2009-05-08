T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de PKK tuzakları imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere ait, 2'si havan mühimmatıyla tuzaklanmış, 5 ayrı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

08 Mayıs 2009 03:00

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi'nde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama çalışmalarında, PKK'lı teröristlere ait, 2'si havan mühimmatıyla tuzaklanmış, 5 ayrı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği bölgede arazi arama tarama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınırı bulunan Şemdinli İlçesi'nin dağlık arazi kesimlerinde yapılan arama tarama çalışmalarında, 2'si havan mühimmatı ile tuzaklanmış toprağa gömülü 5 ayrı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenekler alınan güvenlik önlemlerinin ardından yerinde patlatılarak imha edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24