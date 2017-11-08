Şemdinli'de PKK operasyonuna 1 tutuklama

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1\'i, tutuklandı.
Şemdinli\'de polis ekipleri, geçen Cumartesi günü, sabahın erken saatlerinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.