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Şemdinli'de PKK operasyonuna 1 tutuklama

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i, tutuklandı

08 Kasım 2017 23:57

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 1\'i, tutuklandı.
Şemdinli\'de polis ekipleri, geçen Cumartesi günü, sabahın erken saatlerinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 2\'si adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

 

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