-ŞEMDİNLİ'DE PATLAMA ŞEMDİNLİ (A.A) - 02.08.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi giriş kapısına bırakılan patlayıcı, infilak etti. Ölen ve yaralanın olmadığı patlamada, merkezde ve çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Moda Mahallesi'ndeki İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün giriş kapısına bırakılan patlayıcı, akşam saatlerinde infilak etti. Ölen ve yaralananın olmadığı patlamada, merkez binası ile çevredeki ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince binanın çevresi güvenlik kordonu ile çevrilerek, ikinci bir patlama ihtimaline karşı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yetkililer, patlayıcının türü ile ilgili incelemenin devam ettiğini, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.