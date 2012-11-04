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Şemdinli'de patlama: 1 çocuk öldü, 20 yaralı var!

Şemdinli ilçe merkezinin girişinde polis otosunun geçişi sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı

04 Kasım 2012 19:20

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bugün akşam saatlerinde PKK'nın polislere yönelik bombalı saldırısında, o sırada düğünden dağılanlar arasında bulunan 11 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ambulans sıkıntısı yaşıyoruz. 1 kişi öldü, hastaneye gelen 20 yaralı var ancak sayı artabilir" dedi. 
 
PKK'lılarca, ilçe girişindeki Beşevler Mahallesi'nde bulunan eski polis kontrol noktası yakınında park ettikleri bomba yüklü aracı, bugün saat 16.40'ta, Özel Harekat Şubesi ekibi geçerken infilak ettirdi.
 
Kulakları sağır eden patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Zırhlı araçtaki polisler saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatırken, hemen yakındaki düğün yerinden dağılanlardan henüz kimliği öğrenilemeyen 11 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve işyerleri hasar gördü.
 
Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.
 
 

Başbakan'dan açıklama

 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı  polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 11 yaşında bir çocuğun  hayatını kaybettiğini, 18 yaralı olduğunu bildirdi. Erdoğan, “Bu alçakça saldırı  bir düğün mahallinin hemen yanı başında olduğundan maalesef sivil kayıplar  meydana geldi” dedi.
 

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