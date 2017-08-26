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Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı

26 Ağustos 2017 21:51

Behçet DALMAZ/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne PKK\'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Şemdinli İlçesi\'ne bağlı İncesu Köyü ile Elde Mahallesi arasında yeni yapılan üs bölgesinde arama tarama faaliyetine katılan güvenlik korucularının geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler önceden döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan 3 güvenlik korucusu, Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı güvenlik korucularının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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