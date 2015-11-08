Şemdinli’de patlama: 2 çocuk ağır yaralandı

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde arazide buldukları cisim ellerinde patlayan iki çocuk ağır yaralandı.

DİHA’nın haberine göre, Şemdinli ilçesindeki Kampa Durak köyüne bağlı Üzümkıran mezrasında, karakol çevresinde oyun oynayan 11 yaşındaki M.F. ile 10 yaşındaki S.F., buldukları bir cisimle oynarken, cisim çocukların elinde patladı. Patlamanın ardından ağır yaralanan M.F. ile S.F. olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.F.'nin ellerinin koptuğu, bir bacağının paramparça olduğu ve gözlerini kaybettiği, diğer çocuğun da vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı öğrenildi.