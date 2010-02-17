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Şemdinli'de patlama

17 Şubat 2010 06:14

T24 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir iş yerinin önünde meydana gelen patlama, maddi hasara yol açtı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kemal İnan'a ait kuyumcu dükkanının kapısına bırakılan patlayıcı, gece saatlerinde infilak etti.

Patlama, kuyumcu dükkanı ile çevredeki iş yerlerinde büyük çaplı maddi hasara yol açarken, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şemdinli İlçe Teşkilatı binası ile Yüksekova Haber Gazetesi Şemdinli bürosunun camları kırıldı.

Can kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından olay yerine gelen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri inceme başlattı.

Şemdinli Kaymakamı Hakan Şen, olayın emniyet güçleri tarafından araştırıldığını belirterek, incelemenin ardından gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

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