Şemdinli'de özel harekatçılardan futbolculara spor malzemeleri

ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan özel harekat polisleri, Şemdinli Gücü Futbol Takımı oyuncularına aldıkları spor malzemeleri ve ekipmanları teslim etti.

Özel harekat polisleri, Şemdinli Gücü Futbol Takımı oyuncularının antrenmanları sırasında sahaya inerek sporculara hediyelerini verdi. Polisler, takım oyuncularına başarı dileklerinde de bulundu.

Takım oyuncuları bu anlamlı ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, ilk galibiyetlerini Özel Harekat Şubesi\'ne ithaf edeceklerini söylediler. Takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren polisler daha sonra sahadan ayrıldı.

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