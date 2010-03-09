Şemdinli'de mayın tuzağı: 1 asker şehit 3 yaralı

T24-





PKKAlınan bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Koçyiğit bölgesinde arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyeleri tarafından önceden araziye döşenen mayın patladı.Patlamada, piyade onbaşı Onur Ayaydın (İstanbul) şehit oldu.Erler Minnet Batır, Cafer Ulu ve Mustafa İnce yaralandı. Yaralılar, helikopterle Hakkari Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.