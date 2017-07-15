Şemdinli'de mayın patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü kırsalında pancar toplarken mayına basan 19 yaşındaki Yunus Kaplan hayatını kaybederken, yanında bulunan akrabası Ferhat Kaplan ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tütünlü Köyü kırsalında meydana geldi. Yiğit Köyü'nden pancar toplamak üzere yola çıkan Yunus ve akrabası Ferhat Kaplan, Tütünlü Köyü kırsalında PKK'lıların döşediği mayına bastı.

Meydana gelen patlamada, Yunus ve Ferhat Kaplan yaralandı. Olayın haber alınması üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunus Kaplan yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ferhat Kaplan'ın tedavisi sürüyor. (DHA)