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Şemdinli'de mayın patlaması: 1 er şehit HAKKARİ (A.A)

06 Ekim 2011 23:44

-Şemdinli'de mayın patlaması: 1 er şehit HAKKARİ (A.A) - 06.10.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın patlaması sonucu 1 er şehit oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyü civarında, terör örgütü PKK mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu, bir erin şehit olduğu bildirildi. Öte yandan açıklamada, 5 Ekim tarihinde terör örgütü PKK'dan kaçan bir erkek teröristin, İranlı yetkililer tarafından Esendere Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim edildiği, bugün ise bir kadın teröristin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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