Şemdinli'de 'Kürtçe resmi dil olsun' yürüyüşü

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi için yürüyüş düzenlendi.





Şemdinli DTP İlçe binası önünde bir araya gelen ve aralarında DTP PM Üyesi Emin Sarı, Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit Tekin, DTP İlçe Başkanı Emrullah Öztürk, Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişi "Zimanê me rûmeta me ye", "Em bi zimanê Kurdî perwerdehiyê dixwazin" pankartlarını açarak ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi.



Sık sık "Em bi zimanê Kurdî perwerdehiyê dixwazın" sloganların atıldığı yürüyüşten sonra ilçe girişinde DTP PM Üyesi Emin Sarı kitle adına açıklama yaptı.



AKP kötü niyetle adım attı



TZPKurdî tarafından başlatılan "Êdî bes e em perwerdehiya bi zimanê xwe dixwazin" kampanyasından sonra, AKP Hükümeti'nin sahte girişimlerde bulunduğunu belirten Sarı, AKP'nin bu sahte adımlarla bir yandan dil hamlesini boşa çıkarma, diğer yandan ise attığı sahte adımı seçim propagandasına dönüştürme amacı taşıdığını kaydetti. Sarı, "Her ne kadar AKP mecburiyetten bu adımı atmış ise de, bu adımı kötü bir niyetle attığını biliyoruz. Çünkü AKP Hükümeti ve devletin Kürtleri inkar ve imha stratejisi değişmemiştir. Bu inkar ve imha stratejisi değişmeyene kadar atılacak bütün adımlar halkımız tarafından sahte adım olarak değerlendirilecektir" dedi.



"AKP'nin sahtekâr niyeti son dönemde atılan adımlar ile açıkça ortaya çıkmıştır" diyen Sarı, "Bir yandan TRT 6 isminde sözde bir Kürtçe kanal açıyor, diğer yandan ise her gün Kürtçe diline dava açılıyor. Cezaevlerinde aileleri ile Kürtçe konuşan tutuklular cezalandırılıyor. Kürtçe gazete ve dergiler kapatılıyor. Meclis'te yapılan Kürtçe konuşmalar 'bilinmeyen bir dil' olarak tutanaklara geçiyor. Bunların hepsi AKP'nin kötü niyetli olmasının göstergesidir" dedi. "Bu nedenle bütün bunlar bize Kürt dilini geliştirme mücadelesini güçlendirmeyi dayatıyor" diyen Sarı, "Güçlü bir mücadele ile AKP'nin kötü niyetini ve sahte adımlarını teşhir etmek için, anadil hakkını istemek ve anadile sahiplenmek temel amaç olacaktır."



Kürtçe anayasa güvencesi altına alınsın



Devlet ve Hükümete de çağrıda bulunan Sarı, taleplerini ise şöyle sıraladı:



* Kürt dili sorunun çözülmesi için, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi gerekir. Bunun için de Demokratik Özerklik modelini ve Kürt halkını tanımanız gerekiyor.



* Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilip anayasa güvencesi altına alınması gerekiyor. Kürt dilinin gelişimi ve korunmasının devletin bir görevi olarak görülmeli ve Kürtçenin önündeki tüm yasal engeller kaldırılmalıdır.



* Kürtçe anaokuldan üniversitelere kadar eğitim dili olarak kabul edilmeli.



* Atılan adımlarda samimi iseniz, yıllardır Kürt dili ve kültürü üzerinde geliştirdiğiniz asimilasyon politikası nedeniyle Kürt halkından özür dilemeniz gerekiyor. Kürt diline ve kültürü üzerinde yapılan tahribatların düzeltilmesi için uzun bir süre için pozitif ayrımcılık tanınması gerekiyor.



* İsimleri değiştirilen yer ve mekanların en kısa zamanda asıl isimleri ile kabul edilmesi ve resmi alanda kullanması gerekiyor.



* Kürt ibadeti önündeki engeller kaldırılmalı.



Açıklamanın ardından grup, tekrar DTP İlçe binasına kadar yürüyüş yaptıktan sonra sesiz bir şekilde dağıldı.