Şemdinli’de köylülere işkence yapılmasıyla ilgili 1 polis görevden uzaklaştırıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gözaltına alınan köylülere yönelik işkence olayıyla ilgili bir polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

Şemdinli’nin Altınsu Mahallesi’nde 5 Ağustos tarihindeki operasyon esnasında bölgede gözaltına alınan bazı kişilerin darp edilmeleri üzerine Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları başvurunun ardından başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

Kuvvetli suç şüphesi ile görevden uzaklaştırıldı

Valiliğin söz konusu soruşturma kapsamında savcılığa müracaat eden vatandaşların teşhisi üzerine bir polis memurunu 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle görevinden uzaklaştırdığı öğrenildi.

AKP, Meclis’te gündeme gelen konu ‘örgüt propagandası’ yapıldığı iddiası ile yalanlanmıştı.

Ne olmuştu?

Hakkari Şemdinli’nin Şapatan köyüne polis ve askerler tarafından baskın düzenlendi. Köylülerin meydanda işkenceden geçirildiği işkencenin Emniyette de sürdüğü iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Dihaber, işkencenin fotoğraflarını yayımlamıştı.

Vücutlarında işkence izi görülen köylüler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Gece saatlerinde evlere baskın yapan asker ve polisler 100’ü aşkın insanı köy meydanına toplayarak, işkenceden geçirdi. Aralarında kadın ve çocuklar da vardı. Hiçbir gerekçe göstermeden kapıları kırıp halkı yere yatırdılar. Yere yatırılanların üzerlerinde tepindiler. Tekme, tokat, yumruk, silah dipçiği dahil birçok şeyle vurdular. Meydan dayağından sonra 36 kişiyi gerekçesiz gözaltına aldılar. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülene kadar da darbedildik.”