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ŞEMDİNLİ'DE KÖY KORUCUSU ŞEHİT OLDU  HAKKARİ (A.A)

13 Nisan 2011 20:36

-ŞEMDİNLİ'DE KÖY KORUCUSU ŞEHİT OLDU  HAKKARİ (A.A) - 13.04.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yerde buldukları cismin patlaması sonucu, 1 köy korucusu şehit oldu, 1 çocuk da yaralandı.  Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Konur köyü yakınlarında gezen köy korucusu Kamil Şen ile 8 yaşındaki kardeşi Mehmet Emin Şen, yerde buldukları cismi kurcaladı.   Türü henüz belirlenemeyen cismin patlaması sonucu, köy korucusu Şen olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan kardeşi Mehmet Emin Şen de helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Vali Muammer Türker, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini söyledi.

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