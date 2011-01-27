-ŞEMDİNLİ'DE KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI ŞEMDİNLİ (A.A) - 27.01.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 1994 yılında 12 köylünün öldürülerek Derecik Taburuna gömüldüğü iddiaları üzerine ikinci kez kazı çalışmalarına başlandı. Alınan bilgiye göre, Şemdinli'ye bağlı Derecik beldesi Ormancık köyünden alınan 12 köy korucusunun, 1994 yılında öldürülüp gömüldüğü iddiaları üzerine, 21 Temmuz 2009'da kazı çalışması yapıldı. O dönemde Derecik'te vatani görevini yapan ve kimliği açıklanmayan kişinin çizdiği krokiye göre yapılan kazıda, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hakkari Barosu avukatlarının Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına yaptığı ikinci başvuru üzerine, ilk kazının gizli tanığın işaret ettiği yerden farklı bir alanda yapıldığı gerekçesiyle yeni bir kazının, tanığın katılımıyla yapılmasına karar verildi. Sabah saatlerinde Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı ile gizli tanık, helikopterle Yüksekova ilçesine geldi. Buradan Hakkari Barosundan 3 avukat, adli tıp uzmanları ve iş makineleri ile Derecik Taburunda kazının yapılacağı alana gidildi. Kazı, gizli tanığın yer göstermesiyle başladı. Kayıp yakınlarının da Derecik Taburu önündeki bekleyişi devam ediyor.