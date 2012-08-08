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Şemdinli'de karakola saldırı

PKK, Şemdinli'nin Güzelkonak Köyü'ndeki jandarma karakoluna saldırı düzenledi.

08 Ağustos 2012 01:30

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin Güzelkonak Köyü’nde bulunan Güzelkonak Jandarma Karakolu’na taciz ateşi açıldı. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, askerlerin anında karşılık verdiğini, herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını belirterek bölgede operasyonların sürdürüldüğünü söyledi. 
 
Şemdinli-Yüksekova Karayolu üzerinde bulunan ve Şemdinli’ye 20 kilometre uzaklıktaki Güzelkonak Jandarma Karakolu’na saat 19.45 sıralarında bir grup PKK ’lı tarafından ateş açıldı. Teröristlerin açtığı ateşe, güvenlik güçleri karşılık verdi. Bölgede silah sesleri bir saati aşkın süre devam etti, teröristlerin bulunduğu bölgeler yaylım ateşini tutuldu. 
 
Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, jandarma karakoluna uzaktan taciz ateşi açıldığını, herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığını söyledi. Vali Alimoğlu, bölgede operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi. 
 

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