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Şemdinli'de kalekola saldıran 2 PKK'lı öldürüldü

ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup PKK'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu

26 Mayıs 2018 13:44

ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup PKK\'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada, 1\'i kadın 2 terörist öldürüldü. 
Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada , 1\'i kadın 2 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken, bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

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