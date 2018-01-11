Şemdinli'de kaçak sigara ve av silahları ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonlarda, kaçak sigara , av silahları ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yaptıkları operasyonlar sürerken, ekipler Şemdinli ilçesi\'nin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesine bağlı Kırca köyündeki iki eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 27 bin 500 paket kaçak sigara, 2 av tüfeği, 5 havalı tüfek, 66 bin 250 av tüfeği fişeği, 950 av tüfeği iğnesi ve 600 av tüfeğine ait alüminyum parça ele geçirildi. Soruşturmaya devam ediliyor.



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