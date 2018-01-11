T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de kaçak sigara ve av silahları ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonlarda, kaçak sigara , av silahları ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi

11 Ocak 2018 17:08

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından iki eve düzenlenen operasyonlarda, kaçak sigara , av silahları ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yaptıkları operasyonlar sürerken, ekipler Şemdinli ilçesi\'nin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesine bağlı Kırca köyündeki iki eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, 27 bin 500 paket kaçak sigara, 2 av tüfeği, 5 havalı tüfek, 66 bin 250 av tüfeği fişeği, 950 av tüfeği iğnesi ve 600 av tüfeğine ait alüminyum parça ele geçirildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ DHA HAKKARİJandarmaPKKKCKIrakDerecik BeldesineKırcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24