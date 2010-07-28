-ŞEMDİNLİ'DE JANDARMA KARAKOLUNA TACİZ ATEŞİ ŞEMDİNLİ (A.A) - 27.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Güzelkonak Jandarma Karakoluna teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Yüksekova-Şemdinli karayolunun 30. kilometresindeki Güzelkonak Jandarma Karakoluna uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. İlk ateşte kimliği belirlenemeyen 1 asker yaralanırken, karakoldaki askerlerin ateşe anında karşılık vermesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmada teröristler geri püskürtüldü. Hakkari Valisi Muammer Türker, saldırıda yaralanan askerin helikopter ile Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Bölgede geniş çaplı o(EÇ-LEV-ZVR)