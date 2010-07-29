-ŞEMDİNLİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ ŞEMDİNLİ (A.A) - 29.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde izinsiz gösteri yapan bir grup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Fırın ve eczane dışında iş yerlerinin kapalı olduğu Şemdinli'de, İnegöl ve Dörtyol'daki olayları bahane eden bir grup, BDP ilçe binası önünde toplandı. Cumhuriyet Caddesi'nde yola barikat kurup ateş yakan grup, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polisin, biber gazı ve basınçlı su ile müdahale ettiği grup, ara sokaklara dağıldı.