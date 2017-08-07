Şemdinli’de işkence iddiası, 100’ü aşkın insanı dövdüler!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde asker ve polislerin köylülere işkence yaptığı öne sürüldü.

Diken'nin haberine göre bir Özel Harekat polisinin PKK’lılarla çatışmada şehit olmasının ardından 2 bin nüfuslu köy ablukaya alındı. Köyün giriş çıkışları kapatılırken, gözaltına alınan 36 köylüye işkence yapıldı.

Vücutlarında işkence izi görülen 36 köylüden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise hala gözaltında tutuluyor.

"Meydan dayağı atıldı"

Dihaber’e konuşan ve can güvenliklerinden dolayı isimlerinin yazılmasını istemeyen köylüler, köyün dışında çıkan çatışma sonrası kayıp veren polislerin köyü bastığını, rastgele evleri basarak kapı ve pencereleri kırdıklarını söyledi: “Gece saatlerinde evlere baskın yapan asker ve polisler 100’ü aşkın insanı köy meydanına toplayarak, işkenceden geçirdi. Aralarında kadın ve çocuklar da vardı. Hiçbir gerekçe göstermeden kapıları kırıp halkı yere yatırdılar. Yere yatırılanların üzerinde tepindiler. Tekme, tokat, yumruk, silah dipçiği dahil birçok şeyle vurdular. Meydan dayağından sonra 36 kişiyi gerekçesiz gözaltına aldılar. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülene kadar da darp edildik.”

Köydeki ablukanın kalktığını belirten köylüler, operasyonun ise devam ettiğini söyledi.

Şemdinli Devlet Hastanesi’ne darp raporu almak için gittiklerindeyse bu kez doktorun hakaret ve ırkçı söylemlerine maruz kaldıklarını belirten köylüler, darp raporu alamadıklarını, kendilerine “Bu olanlar sizin hatanız. Siz devlete yardım etmiyorsunuz” diye bağıran doktor Elif Ç.’nin şikayeti üzerine bir gencin yeniden gözaltına alındığını belirtti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten köylüler, işkencenin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.