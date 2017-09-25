Şemdinli'de havan saldırısı; 1 ölü, 5 yaralı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lıların attığı havan mermisi Suriyelilerin bulunduğu alana düştü. Olayda 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 5 Suriyeli yaralandı.
NTV'de yer alan habere gör, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu alana PKK'lılarca sınırın Irak tarafındaki Balkayalar bölgesinden 32 havan mermisi atıldı.
Atılan mermilerden bir kısmı Derecik Hudut Tabur Komutanlığı nizamiyesi yakınındaki Suriyelilerin bulunduğu alana düştü.
Olayda bir Suriyeli hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 Suriyeli yaralandı. Yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, PKK'lıların bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı, hava destekli operasyon sürüyor.