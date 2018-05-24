T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de hain tuzak: 2 korucu şehit, 3 yaralı (2)

HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı

24 Mayıs 2018 13:45

HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada,\" 24.05.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\" denildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA Hakkari ValiliğiKayalarKırçimenlikAçıklamada"Yukarı KayalarKonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24