Şemdinli'de fırtına okulun çatısını uçurdu, seralara zarar verdi

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle seralar hasar görürken, bir okulun da çatısı uçtu.

Şemdinli\'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, dün gece fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Gaffar Okkan İlk ve Ortaokulu\'nun çatısı uçarken, bölgedeki seralar da hasar gördü. Orta Mahalle\'de yaşayan ve geçimini serada yetiştirip, sattığı sebzelerden sağlayan Hamit Üstündağ, büyük zarar uğradıklarını belirterek, \"Seralarımız, yerle bir oldu. Yaklaşık 30 bin TL zararımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz\" dedi.



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