Şemdinli'de bombalı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çatışma yaşanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sabah kapanan ve ardından açılan Yüksekova-Şemdinli karayolu tekrardan ulaşıma kapatıldı. PKK'nın zırhlı araca yönelik saldırısında yaralanan 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin de ağır olmayan şekilde yaralandığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde yol kesen PKK'lılar, askeri aracın geçişi sırasında yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Şemdinli-Yüksekova karayolunu 20'nci kilometrede bugün saat 17.00 sıralarında kesen kalabalık PKK'lı grubu, araçları durdurup yol kontrolü yapmaya başladı. Olay üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, teröristler önceden karayoluna döşedikleri patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamayla birlikte zırhlı araç hasar görürken, güvenlik güçlerinden yaralananlar oldu.

Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılar tedaviye alınırken, güvenlik güçleri kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

TSK'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"29 Eylül 2015 saat 16.45’te Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde bulunan Tuhi Köprüsüne yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının imhası için görevlendirilen birliklerin emniyetini almak maksadıyla bölgeye intikal eden zırhlı aracın geçişi esnasında Bölücü Terör örgütü mensubu teröristler tarafından, daha önceden yol kenarına yerleştirilen başka bir El Yapımı Patlayıcı patlatılmıştır.

Patlama sonucunda Kahraman iki silah arkadaşımız şehit olmuş ve Kahraman üç silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bölgeye taarruz helikopter kolu, insansız hava aracı ve takviye birlikler sevk edilmiş; teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla muhtemel kaçış istikametleri ateş altına alınmış olup, bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, saldırıda yaralanan Kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."