-ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA HAKKARİ (A.A) - 29.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker de hafif şekilde yaralandı. Yol güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Konur köyü kırsalında, bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çatışmada, ilk belirlemeye göre, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker de hafif şekilde yaralandı. Öte yandan Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova köyü kırsalında, terör örgütü PKK üyelerince yol kenarına önceden döşenen mayın, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada, 2 asker hafif yaralandı. Olayların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.