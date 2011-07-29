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ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA HAKKARİ (A.A)

29 Temmuz 2011 23:06

-ŞEMDİNLİ'DE ÇATIŞMA HAKKARİ (A.A) - 29.07.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker de hafif şekilde yaralandı.  Yol güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Konur köyü kırsalında, bir grup teröristle sıcak temas sağladı.  Çatışmada, ilk belirlemeye göre, 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker de hafif şekilde yaralandı.  Öte yandan Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova köyü kırsalında, terör örgütü PKK üyelerince yol kenarına önceden döşenen mayın, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada, 2 asker hafif yaralandı. Olayların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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