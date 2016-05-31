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Şemdinli'de çatışma; bir asker şehit bir asker yaralı!

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden taziye mesajı yayımladı

31 Mayıs 2016 21:06

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan bir asker yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda, PKK mensupları ile çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak durumu ağır olan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.40'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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HakkariŞemdinliŞehitAskerGenelkurmay

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